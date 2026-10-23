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24.kg

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

10:26, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

ГКНБ КР совместно с Гостаможенной службой пресечена деятельность организованной международной наркогруппировки, причастных к поставке крупных партий наркотических средств «марихуана» из Юго-Восточной Азии на территорию КР.

Установлена деятельность устойчивой наркогруппировки из числа граждан КР, осуществляющих транспортировку, хранение и распространение наркотических средств на территории КР.

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Кроме того, в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьи 282 УК КР, выявлена и пресечена деятельности нескольких транснациональных наркогруппировок, занимающихся реализацией наркотических средств, в том числе синтетического происхождения на территории КР.

Так, в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотики мефедрон, гашиш, марихуана, стоимость которых составила более 15 миллионов сомов. По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР четверо граждан Кыргызской Республики.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление иных причастных лиц и всех обстоятельств совершенных преступлений.

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