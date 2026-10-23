USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Пожар на рынке «Дордой» охватил 1 тысячу квадратных метров

09:14, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Пожар на рынке «Дордой» в Бишкеке охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет. К тушению привлекали восемь пожарных расчетов и штаб. Работы начались в 19.41, полностью ликвидировать огонь удалось к 1.00.

Блок YouTube

Причины возгорания пока не известны.

Напомним, ранее в ГУВД столицы сообщили, что 22 октября поступило сообщение о пожаре в складском помещении и контейнере на улице Ибраимова, где продавали люстры.

Читайте по теме
В Бишкеке горит рынок «Джунхай»

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили, общественный порядок и безопасность обеспечивали более 200 сотрудников милиции. По факту пожара начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Материалы по теме

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

Пожар на рынке «Джунхай» в Бишкеке ликвидирован

Швейцария и ВПП ООН передали МЧС Кыргызстана 5 тысяч продовольственных наборов

В Бишкеке горит рынок «Джунхай»

За пожар на свалке оштрафовали муниципальное предприятие «Таза Сосновка»

В «Ырыс Ордо» полностью ликвидировали задымление на крыше

Снизить риски затоплений. В Кыргызстане очищают дренажные трубы

Рынок «Мадина» снова под угрозой пожара. МЧС выявило нарушения

В Кара-Кульдже зафиксировали движение оползня: эвакуированы 11 человек — МЧС

Оползни, сели и лавины — жителей опасных районов хотят переселять

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18