Пожар на рынке «Дордой» охватил 1 тысячу квадратных метров

Пожар на рынке «Дордой» в Бишкеке охватил площадь в 1 тысячу квадратных метров, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет. К тушению привлекали восемь пожарных расчетов и штаб. Работы начались в 19.41, полностью ликвидировать огонь удалось к 1.00.

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Причины возгорания пока не известны.

Напомним, ранее в ГУВД столицы сообщили, что 22 октября поступило сообщение о пожаре в складском помещении и контейнере на улице Ибраимова, где продавали люстры.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Территорию оцепили, общественный порядок и безопасность обеспечивали более 200 сотрудников милиции. По факту пожара начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.