В преддверии торжественного открытия государственного курорта Аla-Too Resort, которое состоится 1 декабря 2026 года в селе Жыргалан Иссык-Кульской области, МВД призывает жителей и гостей страны соблюдать меры предосторожности и быть внимательными при планировании поездки.

По данным ведомства, в соцсетях и мессенджерах распространяются различные предложения по организации поездок, транспортному обслуживанию и доставке гостей к месту проведения мероприятия. В отдельных случаях предлагается заранее перечислить деньги за транспортные и организационные услуги.

В этой связи МВД предупреждает о риске столкновения с мошенническими действиями. Рекомендуется не переводить деньги на неизвестные номера телефонов и банковские счета, не доверять непроверенным посредникам и тщательно проверять достоверность поступающих предложений. Обращаем внимание, что предложения третьих лиц не являются официальными без соответствующего подтверждения организаторов мероприятия.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото МВД КР

Кроме того, с учетом горного рельефа, погодных условий и особенностей подъездной дороги подъем непосредственно к курорту возможен только на полноприводных автомобилях повышенной проходимости.

Для удобства и безопасности гостей в селе Жыргалан будет организована специальная парковка. Оттуда к месту проведения торжественного открытия будет осуществляться централизованная перевозка на специально подготовленных автомобилях-вездеходах. Обратная доставка гостей к месту парковки также будет обеспечена.

МВД призывает участников мероприятия оставлять личный транспорт на парковке, пользоваться организованным транспортом и не пытаться самостоятельно преодолевать сложные участки дороги на автомобилях, не предназначенных для таких условий.

Также гостям рекомендуется учитывать погодные условия, заранее планировать поездку и после завершения мероприятия своевременно направляться к месту отправления обратного транспорта.