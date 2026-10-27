На Иссык-Куле в «Улан Резорт» открыли SPA-центр, гостиницу и спорткомплекс

В Иссык-Кульской области в оздоровительном комплексе «Улан Резорт» ввели в эксплуатацию три новых объекта: современный SPA-центр, гостиницу на 60 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщили в управлении делами президента.

Ранее база отдыха «Улан» находилась в ведении Федерации профессиональных союзов Кыргызстана. Позже по поручению президента Садыра Жапарова ее передали на баланс управления делами главы государства.

За последние два года на территории комплекса провели масштабную реконструкцию и строительство. Обновили изношенные здания, отремонтировали корпус на 220 мест, построили 15 современных барнхаусов. Также благоустроили территорию, создали новые аллеи и зоны отдыха, установили систему освещения.

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Официальное открытие обновленного комплекса ранее состоялось с участием Садыра Жапарова. Теперь завершен очередной этап его развития.

В центре ULAN THERMAL SPA оборудовали шесть бассейнов с природной минеральной водой и два бассейна — с пресной. Для посетителей также предусмотрены хаммам, баня, соляная комната, джакузи и отдельные зоны отдыха.

Новая гостиница на 60 мест расширит возможности размещения гостей.

В физкультурно-оздоровительном комплексе созданы условия для занятий дзюдо, самбо, борьбой, боксом и другими видами спорта.

На территории «Улан Резорт» также имеются футбольные, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки, амфитеатр на 650 мест. Инфраструктура позволяет проводить спортивные соревнования, тренировочные сборы и культурные мероприятия.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, ознакомившись с новыми объектами, подчеркнул, что передача государственных объектов на баланс управделами направлена не просто на изменение их ведомственной принадлежности, а на восстановление и развитие инфраструктуры для общественного пользования.

«Мы не принимаем объекты на баланс только ради самого факта передачи. По поручению и при поддержке нашего уважаемого президента Садыра Жапарова мы работаем над тем, чтобы восстанавливать и развивать их, доводить до уровня, на котором они будут служить людям. «Улан Резорт» — наглядный пример. Сравните его состояние два года назад и то, как он выглядит сегодня. Для нас главное не то, на чьем балансе находится объект, а то, как он работает и какую пользу приносит людям», — отметил он.

Чиновник также обозначил задачи по повышению качества обслуживания, привлечению местных и иностранных туристов и эффективной организации дальнейшей работы комплекса. Отдельное внимание планируется уделить улучшению условий труда сотрудников и повышению заработной платы.

Сегодня «Улан Резорт» позиционируется как многофункциональный комплекс, предназначенный для круглогодичного отдыха, занятий спортом и оздоровления.