На Иссык-Куле в «Улан Резорт» открыли SPA-центр, гостиницу и спорткомплекс
В Иссык-Кульской области в оздоровительном комплексе «Улан Резорт» ввели в эксплуатацию три новых объекта: современный SPA-центр, гостиницу на 60 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщили в управлении делами президента.
Ранее база отдыха «Улан» находилась в ведении Федерации профессиональных союзов Кыргызстана. Позже по поручению президента Садыра Жапарова ее передали на баланс управления делами главы государства.
За последние два года на территории комплекса провели масштабную реконструкцию и строительство. Обновили изношенные здания, отремонтировали корпус на 220 мест, построили 15 современных барнхаусов. Также благоустроили территорию, создали новые аллеи и зоны отдыха, установили систему освещения.
Официальное открытие обновленного комплекса ранее состоялось с участием Садыра Жапарова. Теперь завершен очередной этап его развития.
В центре ULAN THERMAL SPA оборудовали шесть бассейнов с природной минеральной водой и два бассейна — с пресной. Для посетителей также предусмотрены хаммам, баня, соляная комната, джакузи и отдельные зоны отдыха.
Новая гостиница на 60 мест расширит возможности размещения гостей.
В физкультурно-оздоровительном комплексе созданы условия для занятий дзюдо, самбо, борьбой, боксом и другими видами спорта.
На территории «Улан Резорт» также имеются футбольные, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки, амфитеатр на 650 мест. Инфраструктура позволяет проводить спортивные соревнования, тренировочные сборы и культурные мероприятия.
Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, ознакомившись с новыми объектами, подчеркнул, что передача государственных объектов на баланс управделами направлена не просто на изменение их ведомственной принадлежности, а на восстановление и развитие инфраструктуры для общественного пользования.
«Мы не принимаем объекты на баланс только ради самого факта передачи. По поручению и при поддержке нашего уважаемого президента Садыра Жапарова мы работаем над тем, чтобы восстанавливать и развивать их, доводить до уровня, на котором они будут служить людям. «Улан Резорт» — наглядный пример. Сравните его состояние два года назад и то, как он выглядит сегодня. Для нас главное не то, на чьем балансе находится объект, а то, как он работает и какую пользу приносит людям», — отметил он.
Чиновник также обозначил задачи по повышению качества обслуживания, привлечению местных и иностранных туристов и эффективной организации дальнейшей работы комплекса. Отдельное внимание планируется уделить улучшению условий труда сотрудников и повышению заработной платы.
Сегодня «Улан Резорт» позиционируется как многофункциональный комплекс, предназначенный для круглогодичного отдыха, занятий спортом и оздоровления.