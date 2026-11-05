USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

Скоро сезон. Стало известно, сколько будет стоить ски-пасс в «Ала-Тоо Резорт»

12:02, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

По предварительным оценкам, ски-пасс для любителей горнолыжного спорта на курорте «Ала-Тоо Резорт» будет стоить примерно 3 тысячи сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил финансовый директор управляющей компании Бактыбек Нарбеков.

По его словам, окончательные тарифы еще не определены, их расчет продолжается. При этом менеджмент курорта намерен сделать цены услуг доступными для жителей Кыргызстана.

Читайте по теме
«Ала-Тоо Резорт» примет первых гостей уже в декабре — Минэкономики

По словам Бактыбека Нарбекова, «Ала-Тоо Резорт» внедряет современную электронную систему продажи билетов. Гости курорта смогут приобретать их заранее, в том числе в режиме онлайн.

Ски-пасс будет использоваться для доступа как к канатным дорогам, так и к другой инфраструктуре курорта.

Здесь также будут доступны прокат лыж, сноубордов, экипировки и другого оборудования.

Представители компании отметили, что тарифы будут зависеть от выбора услуг и продолжительности пребывания на курорте.

Материалы по теме

Ради «Ала-Тоо Резорт» на Иссык-Куле хотят изменить статус 10 тысяч гектаров

«Где снег?» В Чолпон-Ате объяснили, зачем строят новый горнолыжный курорт

Садыр Жапаров пригласил инвесторов стран ОТГ вложиться в курорт «Ала-Тоо Резорт»

На Иссык-Куле в «Улан Резорт» открыли SPA-центр, гостиницу и спорткомплекс

До 500 гостей в сутки готов принимать курортный городок «Жыргалан Резорт»

«Ала-Тоо Резорт»: После открытия на аукцион выставят 11 лотов

«Ала-Тоо Резорт» примет первых гостей уже в декабре — Минэкономики

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Общество

Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине»

 

Уставный капитал стройкомпаний должен стать гарантией для дольщиков — Минстрой

 

Новые требования к частным самолетам и вертолетам вводят в Кыргызстане

 

Минстрой призвал покупателей проверять законность новостроек через QR-код

 

В КР число парковочных мест в новостройках должно соответствовать числу квартир

 

Минстрой объяснил запрет на продажу квартир до завершения нулевого цикла стройки

 

Атака на Иран

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Власть

Поцелуи, объятия и пошлые сообщения. За что хотят штрафовать кыргызстанцев

 

Штрафы на таможне увеличат, а за вывоз ценностей грозит до восьми лет тюрьмы

 

КР наняла зарубежных консультантов. Кому заплатят 46 миллионов сомов за советы

 

Садыр Жапаров поручил рассмотреть запрет производства и импорта энергетиков

 

«Черных больше нет». Мэр Чолпон-Аты о криминале и будущем курорта

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Ситуация вокруг Украины

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 

Общество

Ткани по сниженным ценам и переезд без компенсации: что происходит на «Мадине»

 

Новые возможности в диагностике появились у Центра онкологии в Бишкеке

 

Минстрой введет внешнее управление еще на шести проблемных стройках в Бишкеке

 

Уставный капитал стройкомпаний должен стать гарантией для дольщиков — Минстрой

 

Новые требования к частным самолетам и вертолетам вводят в Кыргызстане

 

Минстрой призвал покупателей проверять законность новостроек через QR-код

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18