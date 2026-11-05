Скоро сезон. Стало известно, сколько будет стоить ски-пасс в «Ала-Тоо Резорт»

По предварительным оценкам, ски-пасс для любителей горнолыжного спорта на курорте «Ала-Тоо Резорт» будет стоить примерно 3 тысячи сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил финансовый директор управляющей компании Бактыбек Нарбеков.

По его словам, окончательные тарифы еще не определены, их расчет продолжается. При этом менеджмент курорта намерен сделать цены услуг доступными для жителей Кыргызстана.

По словам Бактыбека Нарбекова, «Ала-Тоо Резорт» внедряет современную электронную систему продажи билетов. Гости курорта смогут приобретать их заранее, в том числе в режиме онлайн.

Ски-пасс будет использоваться для доступа как к канатным дорогам, так и к другой инфраструктуре курорта.

Здесь также будут доступны прокат лыж, сноубордов, экипировки и другого оборудования.

Представители компании отметили, что тарифы будут зависеть от выбора услуг и продолжительности пребывания на курорте.