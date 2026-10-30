НАВА призвало кыргызстанцев усилить защиту кошельков после атаки на Binance

Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям призвало граждан Кыргызстана усилить защиту аккаунтов, криптокошельков и виртуальных активов на фоне масштабной кибератаки на международную криптовалютную платформу Binance.

В агентстве предупредили о рисках мошенничества с использованием поддельных сайтов, вредоносных ссылок и попыток получить несанкционированный доступ к аккаунтам.

НАВА рекомендует включить двухфакторную аутентификацию, использовать надежные и уникальные пароли, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать третьим лицам пароли, коды подтверждения, приватные ключи и секретные фразы для восстановления кошельков.

«При необходимости актуальную информацию можно уточнить непосредственно в НАВА. Кроме того, перед использованием услуг поставщиков виртуальных активов необходимо проверять наличие у них лицензии в официальных реестрах НАВА», — отметили в агенстве.

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Напомним, сегодня Binance сообщила о масштабном инциденте информационной безопасности. По предварительным данным компании, злоумышленники могли получить доступ к одной из систем через скомпрометированный ноутбук инженера. Это позволило им проводить несанкционированные операции по выводу средств. При этом Binance заявила, что признаков утечки приватных ключей от кошельков не обнаружено.

По оценке платформы, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Из них около 3 миллиардов долларов удалось заморозить при содействии партнеров. Статус оставшихся 3,3 миллиарда долларов на момент последнего сообщения компании не уточнялся.

По предварительным оценкам аналитических компаний TRM Labs и Chainalysis, за атакой может стоять северокорейская хакерская группировка TraderTraitor, связанная с Lazarus Group. Специалисты указывают на сходство методов взлома с предыдущими атаками, приписываемыми этой группе. При этом официально виновные пока не установлены.