Взлом Binance: криптобиржа намерена возобновить вывод средств в ближайшие сутки

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance намерена начать поэтапное восстановление сервиса вывода средств в течение ближайших полутора суток. Об этом сообщили в компании.

Уточняется, что запуск зависит от успешного завершения проверок безопасности.

Binance заявляет, что ей удалось заморозить более половины средств, похищенных в результате взлома.

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По данным компании, 3 миллиарда долларов из похищенных цифровых активов удалось вернуть, однако значительная часть средств по-прежнему находится в руках неустановленных хакеров.

Изначально Binance предполагала, что был взломан ноутбук одного из инженеров и это позволило совершить несанкционированные выводы средств, но позже заявила, что масштаб атаки оказался гораздо шире.

Ряд аналитических компаний связал эту хакерскую атаку, которая превзошла по масштабам полуторамиллиардную кражу с биржи Bybit в 2025 году, с северокорейской хакерской группировкой.

Секретная служба США заявила, что «работает круглосуточно», чтобы «выявить, заморозить, отследить и вернуть» похищенные средства.

Ведущее Федеральное агентство Соединенных Штатов по расследованию финансовых преступлений указывает, что «выявит виновных киберпреступников и привлечет их к ответственности», и сама Binance заявила, что сотрудничает с ФБР.

Хотя в криптобирже сказали, что их филиал, ориентированный на клиентах в США, не пострадал, Америка все равно имеет юрисдикцию для расследования взлома и содействия в розыске похищенных средств.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.