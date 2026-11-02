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Взлом Binance. Клиенты вывели активы на 3,6 миллиарда долларов

20:41, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

С крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance после возобновления ее работы клиенты вывели активы на сумму 3,6 миллиарда долларов, пишет ВВС.

Компания приостанавливала все операции после масштабного взлома, в результате которого были похищены активы на сумму около 6,3 миллиарда долларов.

В Binance также уточнили, что в понедельник, 2 ноября, возобновлен вывод более двух десятков основных криптовалют, включая биткоин и Ethereum, а остальные сервисы будут запускаться поэтапно — по мере завершения проверки безопасности.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.

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