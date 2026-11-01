Взлом Binance. Криптобиржа возместила 90 процентов убытков после хакерской атаки

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance возместила 90 процентов убытков от суммы, которые были украдены при хакерской атаке. Об этом сообщили в компании.

«На сегодня этот показатель достиг 90 процентов. Активы в BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC обеспечены в полном объеме», — отмечается в пресс-релизе.

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В Binance также указали, что биржа продолжит покупать недостающие токены через рыночные и внебиржевые каналы до момента, пока объем возмещения в активах не достигнет 100 процентов обеспечения для каждого из них. Криптобиржа берет на себя финансовые потери, связанные с кражей этих средств.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.