Кыргызстан и Сальвадор обсудили создание государственного крипторезерва

Кыргызстан и Сальвадор договорились развивать сотрудничество в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий. Стороны также обсудили создание государственного резерва цифровых активов. Об этом сообщили 24.kg в Национальном агентстве по виртуальным активам и блокчейн-технологиям при президенте КР.

Глава агентства Фархат Иминов встретился с председателем Национальной комиссии по цифровым активам Сальвадора Хуаном Карлосом Рейесом Гарсией.

По итогам переговоров стороны подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий обмен опытом в регулировании криптовалютного рынка, лицензировании компаний и надзоре за операциями с цифровыми активами.

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Особое внимание уделили вопросам формирования государственного резерва виртуальных активов, механизмам управления им, безопасного хранения и защиты средств.

При этом в сообщении не уточняется, принято ли решение о создании такого резерва в Кыргызстане и какие именно криптовалюты могут в него войти.

Фархат Иминов также рассказал о планах внедрения единой цифровой платформы лицензирования и надзора за участниками крипторынка. Обсуждались токенизация реальных активов, привлечение инвестиций и создание специальных режимов для тестирования новых финансовых технологий.

Представители Сальвадора поделились опытом регулирования цифровых активов, в том числе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Напомним, Сальвадор в 2021 году стал первой страной мира, признавшей Bitcoin законным платежным средством. Позднее государство создало специализированный орган по регулированию цифровых активов.

По данным сальвадорской стороны, на октябрь 2026 года под надзором комиссии находились 158 компаний. Совокупный объем выпусков цифровых активов, включая стейблкоины, оценивался в 193,23 миллиарда долларов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие и организовать обмен профессиональным опытом между специалистами двух стран.