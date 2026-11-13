Взлом криптобиржи. Binance полностью возместила убытки пользователей

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила о возмещении 100 процентов убытков от суммы, украденной после взлома и хакерской атаки 29 октября.

«Binance завершила покрытие активов, затронутых в инциденте с безопасностью, и мы опубликовали новый снимок Proof of Reserves. Как только доказательство с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proof) будет сгенерировано, пользователи смогут самостоятельно проверить, что их активы обеспечены минимум в соотношении 1:1», — говорится в сообщении компании.

Читайте по теме Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

Отмечается, что на покрытие активов направлено более 6,34 миллиарда долларов собственных средств. Криптобиржа также выкупила затронутые токены на рынке и через OTC и использовала часть фонда SAFU, часть страхового фонда фьючерсов и корпоративные средства Binance.

О взломе Binance стало известно 30 октября. Неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют. По оценкам, ущерб составил 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor в краже более 6 миллиардов долларов с криптобиржи.