USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Взлом криптобиржи. Binance полностью возместила убытки пользователей

09:05, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance сообщила о возмещении 100 процентов убытков от суммы, украденной после взлома и хакерской атаки 29 октября.

«Binance завершила покрытие активов, затронутых в инциденте с безопасностью, и мы опубликовали новый снимок Proof of Reserves. Как только доказательство с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proof) будет сгенерировано, пользователи смогут самостоятельно проверить, что их активы обеспечены минимум в соотношении 1:1», — говорится в сообщении компании.

Читайте по теме
Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

Отмечается, что на покрытие активов направлено более 6,34 миллиарда долларов собственных средств. Криптобиржа также выкупила затронутые токены на рынке и через OTC и использовала часть фонда SAFU, часть страхового фонда фьючерсов и корпоративные средства Binance.

О взломе Binance стало известно 30 октября. Неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют. По оценкам, ущерб составил 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor в краже более 6 миллиардов долларов с криптобиржи.

Материалы по теме

Во Франции хакеры вновь вывели из строя холодильники. На этот раз с плазмой

Новый вирус для Windows использует ИИ для составления досье на жертву

Взлом Binance. Сестра Ким Чен Ына отрицает причастность хакеров к атаке

Уже в нескольких странах. Хакеры снова вывели из строя холодильники в магазинах

Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

Взлом Binance. Криптобиржа возместила 90 процентов убытков после хакерской атаки

Взлом Binance: криптобиржа намерена возобновить вывод средств в ближайшие сутки

Во взломе криптобиржи Binance заподозрили северокорейских хакеров

НАВА призвало кыргызстанцев усилить защиту кошельков после атаки на Binance

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

В 2026 году из России в Кыргызстан передали 295 осужденных граждан

 

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

В трех областях Кыргызстана ожидаются заморозки до -2 градусов

 

Против IT-компаний подан иск в суд с требованием остановить разработку ИИ

 

То, что делается сегодня в Кыргызстане, — блестяще. TCI о концертах звезд

 

В зимнем приеме абитуриентов примут участие 20 вузов

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Власть

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

«Я видел кровавые столкновения». Экс-мэр города Ош обратился к кыргызстанцам

 

Министрам стран ЦА и Китая показали «Бишкек Арену» и завод по переработке мусора

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18