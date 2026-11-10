Взлом Binance. В iOS нашли уязвимость, открывавшую мошенникам доступ

Вinance нашла в iOS уязвимость, открывавшую мошенникам доступ к данным пользователей. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По его данным, владельцы iPhone потеряли миллионы рублей в криптовалюте из-за этой проблемы.

В iOS нашли уязвимость, позволяющую вредоносным приложениям читать локальные файлы других программ, в том числе данные криптокошельков. По имеющейся информации, она затрагивает iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. При этом проблема связана со всей системой, а не только с Binance.

Пользователям советуют удалить приложения из ненадежных источников и обновить iOS и программы до последних официальных версий. Если есть подозрение на взлом, средства стоит перевести на новый кошелек, созданный на другом, «чистом» устройстве, а активные сессии завершить.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.