Биткоин упал на 3,5 процента на фоне взлома криптобиржи Binance

Стоимость биткоина упала на 3,5 процента — до минимального уровня за три недели в 76 тысяч 368 долларов на фоне информации о взломе криптвалютной обиржи Binance.

Также опустилась стоимость Ethereum — более чем на 3 процента, до минимального уровня за два месяца в 2 тысячи 178 долларов.

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CNBC сообщает, что курс биткоина опустился ниже отметки 78 тысяч долларов на фоне опасений по поводу возможного нарушения системы безопасности Binance.

Эксперты указывают, что этот инцидент стал не первым случаем похищения криптовалюты за последнее время. По данным компании TRM Labs, в прошлом году зафиксировано около 150 попыток хакерских взломов, в результате чего похищено криптовалюты на 2,9 миллиарда долларов.

До этой кражи крупнейшим криптовзломом считался перевод 1,5 миллиарда долларов с биржи Bybit.

Напомним, в ночь на 30 октября неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance. По оценкам, ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.

Представители Binance подчеркнули, что прилагают усилия к тому, чтобы заморозить похищенные средства. Компании уже удалось выяснить, где находится около 3 миллиардов долларов.