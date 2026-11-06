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24.kg

Триллионы в криптовалюте. Сколько государство получает налогов

09:30, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Объем операций на регулируемом рынке виртуальных активов Кыргызстана за первое полугодие 2026-го достиг 2,2 триллиона сомов. За это время провели около 3,8 миллиона операций. Об этом в интервью газете «Эркин-Тоо» сообщил директор Национального агентства по виртуальным активам и блокчейн-технологиям Фархат Иминов.

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По его словам, рынок криптовалют и других виртуальных активов в стране активно развивается.

Если в 2024 году оборот регулируемого рынка составлял 923,7 миллиарда сомов, то по итогам 2025-го он достиг 2,74 триллиона. Таким образом, за год показатель увеличился почти в три раза.

За первые шесть месяцев 2026-го оборот составил 2,2 триллиона сомов — около 80 процентов от показателя за весь предыдущий год.

При этом речь об обороте операций с виртуальными активами, а не об объеме инвестиций в экономику КР.

По информации Фархата Иминова, в 2025 году налоговые поступления от поставщиков услуг виртуальных активов составили около 1,48 миллиарда сомов.

На октябрь 2026-го в Кыргызстане работали 172 лицензированных поставщика услуг в сфере виртуальных активов.

Напомним, в мае этого года указом президента Садыра Жапарова создали Национальное агентство по виртуальным активам и блокчейн-технологиям. Ведомству поручили сформировать систему государственного регулирования этого рынка, обеспечить защиту пользователей и создать условия для развития цифровых финансовых инструментов.

Как рассказал руководитель агентства, разработан пакет подзаконных актов, регулирующих выпуск и обращение стейблкоинов, токенов, обеспеченных реальными активами, лицензирование криптобирж и обменных операторов, а также майнинг.

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Проекты прошли общественное обсуждение, в ходе которого поступило около 240 предложений и замечаний.

Одновременно создается единая цифровая платформа регулирования и надзора. Предполагается, что через нее можно будет подавать заявления на получение лицензий, отслеживать деятельность участников рынка и проверять сведения о лицензированных компаниях.

Также предусмотрено использование искусственного интеллекта для анализа документов и инструментов блокчейн-аналитики.

По словам Фархата Иминова, в агентстве создан специальный регулирующий комитет, который коллегиально рассматривает заявления на выдачу лицензий и разрешительных документов.

Отдельное внимание глава нацагентства уделил рискам инвестиций в виртуальные активы. Он отметил, что использование блокчейна не исключает хакерских атак, мошенничества, программных уязвимостей и потери доступа к цифровым кошелькам.

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Кроме того, стоимость виртуальных активов может существенно колебаться. Фархат Иминов подчеркнул, что гражданам необходимо проверять наличие лицензии у поставщиков услуг и внимательно изучать условия операций.

При этом лицензия подтверждает право компании заниматься регулируемой деятельностью, но не гарантирует сохранность вложенных средств или получение дохода.

По мнению руководителя агентства, дальнейшее развитие рынка может способствовать привлечению инвестиций, созданию технологических компаний и новых рабочих мест. Однако реальный экономический эффект будет зависеть от качества регулирования и практической реализации проектов.

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