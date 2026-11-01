Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor в краже более 6 миллиардов долларов с криптобиржи Binance. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ФБР, Секретная служба и отдел уголовных расследований Налогового управления Соединенных Штатов пришли к выводу, что сейчас участники группировки конвертируют похищенные активы в другие криптовалюты — преимущественно в Ethereum (ETH).

Ожидается, что затем деньги будут отмывать через DeFi-сервисы и мгновенные обменники.

Спецслужба США опубликовала адреса более 600 криптовалютных кошельков и призвала участников сектора — владельцев блокчейн-узлов и сервисы мгновенного обмена — блокировать транзакции, связанные с этими счетами.

О взломе Binance стало известно 30 октября. Неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют. По оценкам, ущерб составил 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.