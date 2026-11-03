Взлом Binance. Сестра Ким Чен Ына отрицает причастность хакеров к атаке

КНДР не имеет отношения к взлому криптобиржи Binance. Об этом заявила глава отдела по общим вопросам Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи разместило ее заявление.

По ее словам, заявление ФБР США о причастности к взлому хакерской группировки, которая получает поддержку от государственных структур КНДР, «безосновательный вздор».

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Она считает, что Вашингтон обманывает международную общественность, будто Пхеньян виновен в возникающих повсюду в мире кибермошенничествах.

Стремление США представить КНДР как «государство киберпреступности» является «серьезной политической провокацией», «безосновательным вздором» и «гнусной попыткой» очернить международный имидж Северной Кореи, заявила сестра лидера страны.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor в краже более 6 миллиардов долларов с криптобиржи Binance.

ФБР, Секретная служба и отдел уголовных расследований Налогового управления Соединенных Штатов пришли к выводу, что сейчас участники группировки конвертируют похищенные активы в другие криптовалюты — преимущественно в Ethereum (ETH).

О взломе Binance стало известно 30 октября. Неизвестные взломали крупнейшую в мире биржу криптовалют. По оценкам, ущерб составил 6,3 миллиарда долларов. Аналитики полагают, что данный инцидент может стать самой масштабной кражей криптовалюты в истории.