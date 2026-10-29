Нагрузка на кол-центр НЭСК резко выросла. Данные энергетиков

Количество обращений в кол-центр ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) за год увеличилось на 64 процента. Об этом свидетельствуют данные компании за 27 октября 2026 года.

По информации НЭСК, за сутки операторы получили 8 тысяч 401 обращение от потребителей. Для сравнения, в аналогичный день прошлого года поступило 5 тысяч 131 обращение.

Таким образом, количество звонков и сообщений увеличилось на 3 тысячи 270.

В компании уточнили, что обращения поступают не только по телефону, но и через мессенджеры, включая WhatsApp и чат-боты.

Кол-центр обслуживает потребителей всех семи областей Кыргызстана и Бишкека. Всего в базе компании числится около 1,6 миллиона абонентов.

Операторы предоставляют консультации по вопросам начислений, оплаты электроэнергии, тарифов и другим вопросам электроснабжения.

В НЭСК напомнили, что при обращении в кол-центр необходимо указывать точный адрес, включая область, населенный пункт, а также номер лицевого счета. Это позволяет быстрее идентифицировать потребителя и разобраться в его вопросе.

Связаться с кол-центром можно по следующим номерам:

105 — короткий номер;

0772001209;

0556001209;

0702001209 — WhatsApp.

В компании подчеркнули, что служба поддержки потребителей работает круглосуточно.

При этом причины увеличения количества обращений в опубликованной информации не уточняются. Статистика включает звонки, сообщения и консультационные запросы, поэтому не все 8 тысяч 401 обращение следует считать жалобами на отключение электричества.