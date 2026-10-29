Нагрузка на кол-центр НЭСК резко выросла. Данные энергетиков
Количество обращений в кол-центр ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК) за год увеличилось на 64 процента. Об этом свидетельствуют данные компании за 27 октября 2026 года.
По информации НЭСК, за сутки операторы получили 8 тысяч 401 обращение от потребителей. Для сравнения, в аналогичный день прошлого года поступило 5 тысяч 131 обращение.
Таким образом, количество звонков и сообщений увеличилось на 3 тысячи 270.
В компании уточнили, что обращения поступают не только по телефону, но и через мессенджеры, включая WhatsApp и чат-боты.
Кол-центр обслуживает потребителей всех семи областей Кыргызстана и Бишкека. Всего в базе компании числится около 1,6 миллиона абонентов.
Операторы предоставляют консультации по вопросам начислений, оплаты электроэнергии, тарифов и другим вопросам электроснабжения.
В НЭСК напомнили, что при обращении в кол-центр необходимо указывать точный адрес, включая область, населенный пункт, а также номер лицевого счета. Это позволяет быстрее идентифицировать потребителя и разобраться в его вопросе.
Связаться с кол-центром можно по следующим номерам:
- 105 — короткий номер;
- 0772001209;
- 0556001209;
- 0702001209 — WhatsApp.
В компании подчеркнули, что служба поддержки потребителей работает круглосуточно.
При этом причины увеличения количества обращений в опубликованной информации не уточняются. Статистика включает звонки, сообщения и консультационные запросы, поэтому не все 8 тысяч 401 обращение следует считать жалобами на отключение электричества.