USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Четырем семьям не хватает 5 киловатт. Как получить отдельный ввод?

14:33, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане несколько семей, проживающих в одном частном доме, могут рассчитывать лишь на 5 киловатт мощности электроэнергии при наличии одного однофазного подключения. Чтобы получить дополнительный ввод, необходимо официально разделить недвижимость. Об этом сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова в эфире «Биринчи радио».

Во время передачи энергетикам задали вопрос о ситуации, когда в одном доме проживают сразу четыре семьи. При этом все они пользуются электричеством через одно подключение, мощность которого ограничена 5 киловаттами.

Как пояснила Айгуль Буланова,число проживающих семей само по себе не является основанием для увеличения разрешенной мощности или предоставления дополнительных подключений.

«Если проживают четыре семьи, необходимо официально разделить дом. Если семья отделилась и имеет документально оформленную часть дома, она сможет получить дополнительный ввод. Иначе ко всем нужно подходить одинаково», — отметила она.

По словам представителя НЭСК, при действующем порядке на один адрес с однофазным подключением предусматривается мощность 5 киловатт.

Она также объяснила, что такой норматив существовал и раньше, однако с появлением интеллектуальных счетчиков у энергетиков появилась техническая возможность контролировать его соблюдение.

Если одновременно включенные электроприборы превышают допустимую мощность, счетчик может автоматически отключить электроснабжение. После уменьшения нагрузки потребитель может самостоятельно восстановить подачу электричества.

При этом в НЭСК сообщили, что энергетики предложили увеличить нормативную мощность однофазного подключения с 5 до 7 киловатт. Однако соответствующие изменения пока не приняты.

Материалы по теме

Платите за свет, даже когда приборы выключены. В НЭСК объяснили почему

Бишкек растет быстрее, чем электросети успевают его обеспечивать — НЭСК

30 мегаватт майнерам, а населению не хватает света. Что ответил президент?

Потребление света подскочило на 34 процента. Энергетики бьют тревогу

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

Убыток НЭСК за год вырос до 9,6 миллиарда сомов

В понедельник в Бишкеке отключат свет более чем 6 тысячам должников

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Общество

Ош сэкономит миллионы, вырастив 10 тысяч европейских деревьев в питомнике

 

Посредников заставят отвечать за иностранных студентов до конца учебы

 

Кыргызстан хочет привлечь европейцев в свои университеты

 

Центр приема иностранных студентов в КР искореняет серые схемы при наборе

 

Строительство 530 ипотечных квартир в Караколе завершится в ноябре

 

Семьям жертв сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане выплатили 6,6 миллиона долларов

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Турцию

 

Кыргызстан обсудил с международными консультантами развитие авиации

 

«Вы что, барана за раз съедаете?» Мэр Бишкека отчитал чиновников за обеды

 

Депутат: Заставляя убийц петь гимн, патриотизма в них не прибавишь

 

В Жогорку Кенеше подняли вопрос диагностики рака у женщин в колониях

 

В Кыргызстане предложили увеличить лимит электроэнергии с 5 до 7 киловатт

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Общество

Ош сэкономит миллионы, вырастив 10 тысяч европейских деревьев в питомнике

 

На случай пандемии. Кыргызстан повышает готовность к биологическим угрозам

 

Теперь они оба ушли… Фото Розы Айтматовой у могилы брата тронуло сердца

 

Посредников заставят отвечать за иностранных студентов до конца учебы

 

Кыргызстан хочет привлечь европейцев в свои университеты

 

Центр приема иностранных студентов в КР искореняет серые схемы при наборе

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18