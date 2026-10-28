Четырем семьям не хватает 5 киловатт. Как получить отдельный ввод?

В Кыргызстане несколько семей, проживающих в одном частном доме, могут рассчитывать лишь на 5 киловатт мощности электроэнергии при наличии одного однофазного подключения. Чтобы получить дополнительный ввод, необходимо официально разделить недвижимость. Об этом сообщила начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова в эфире «Биринчи радио».

Во время передачи энергетикам задали вопрос о ситуации, когда в одном доме проживают сразу четыре семьи. При этом все они пользуются электричеством через одно подключение, мощность которого ограничена 5 киловаттами.

Как пояснила Айгуль Буланова,число проживающих семей само по себе не является основанием для увеличения разрешенной мощности или предоставления дополнительных подключений.

«Если проживают четыре семьи, необходимо официально разделить дом. Если семья отделилась и имеет документально оформленную часть дома, она сможет получить дополнительный ввод. Иначе ко всем нужно подходить одинаково», — отметила она.

По словам представителя НЭСК, при действующем порядке на один адрес с однофазным подключением предусматривается мощность 5 киловатт.

Она также объяснила, что такой норматив существовал и раньше, однако с появлением интеллектуальных счетчиков у энергетиков появилась техническая возможность контролировать его соблюдение.

Если одновременно включенные электроприборы превышают допустимую мощность, счетчик может автоматически отключить электроснабжение. После уменьшения нагрузки потребитель может самостоятельно восстановить подачу электричества.

При этом в НЭСК сообщили, что энергетики предложили увеличить нормативную мощность однофазного подключения с 5 до 7 киловатт. Однако соответствующие изменения пока не приняты.