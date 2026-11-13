USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

15:56, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Рустам Сакиев назначен генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Соответствующее решение принял совет директоров компании. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Сегодня, 13 ноября, заместитель министра энергетики Мирлан Парханов представил нового руководителя коллективу предприятия.

НЭКС.png

В ходе встречи он обозначил основные задачи компании, среди которых обеспечение надежного электроснабжения потребителей, модернизация электрических сетей, реализация инвестиционных проектов и развитие энергетической инфраструктуры страны.

Особое внимание уделено стабильной работе энергосистемы в осенне-зимний период, своевременному проведению ремонтных работ, повышению качества обслуживания абонентов и внедрению цифровых технологий.

Рустам Сакиев работает в энергетической отрасли Кыргызстана с 2011 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова по специальности «Электроснабжение».

До этого НЭСК возглавлял Ильгиз Сыдыгалиев. 2 ноября совет директоров освободил его от должности в связи с переходом на другую работу.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» занимается передачей и распределением электроэнергии, эксплуатацией, техническим обслуживанием и развитием электрических сетей страны.

Материалы по теме

Готовились к зиме и продавали провода. ГКНБ выявил хищения в НЭСК

В Федерации профсоюзов Кыргызстана сменилось руководство

В Пограничной службе сменился заместитель председателя

Кадровые изменения в Кыргызстане: увольнения в НЭСК и новый мэр Кара-Балты

Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

Генерального директора НЭСК Ильгиза Сыдыгалиева освободили от должности

В Кыргызстане не хватает участковых — МВД

Потребление электроэнергии в Кыргызстане за год выросло почти на 30 процентов

Нагрузка на кол-центр НЭСК резко выросла. Данные энергетиков

Четырем семьям не хватает 5 киловатт. Как получить отдельный ввод?

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

 

Трасса Север — Юг станет круглогодичной с 2029 года

 

Более 500 учителей все еще не хватает в школах Кыргызстана

 

Создание армии ЕС поддержал 71 процент опрошенных в странах союза

 

Древние кыргызы знали секрет отопления? Необычная находка археологов

 

В России с помощью ИИ усилили контроль за интернет-трафиком

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Власть

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Асеин Исаев назначен послом Кыргызстана в Бельгии

 

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18