В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

Рустам Сакиев назначен генеральным директором ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК). Соответствующее решение принял совет директоров компании. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Сегодня, 13 ноября, заместитель министра энергетики Мирлан Парханов представил нового руководителя коллективу предприятия.

В ходе встречи он обозначил основные задачи компании, среди которых обеспечение надежного электроснабжения потребителей, модернизация электрических сетей, реализация инвестиционных проектов и развитие энергетической инфраструктуры страны.

Особое внимание уделено стабильной работе энергосистемы в осенне-зимний период, своевременному проведению ремонтных работ, повышению качества обслуживания абонентов и внедрению цифровых технологий.

Рустам Сакиев работает в энергетической отрасли Кыргызстана с 2011 года. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова по специальности «Электроснабжение».

До этого НЭСК возглавлял Ильгиз Сыдыгалиев. 2 ноября совет директоров освободил его от должности в связи с переходом на другую работу.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» занимается передачей и распределением электроэнергии, эксплуатацией, техническим обслуживанием и развитием электрических сетей страны.