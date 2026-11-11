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Готовились к зиме и продавали провода. ГКНБ выявил хищения в НЭСК

15:58, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Государственный комитет национальной безопасности КР выявил факт систематического хищения и незаконной продажи алюминиевых проводов со склада Ошского предприятия электрических сетей (Ош-ПЭС). 

По данным спецслужб, заведующий центральным складом предприятия М.А.М. на протяжении длительного времени незаконно продавал вверенные ему материальные ценности. Речь идет об алюминиевых проводах марок АС-95, АС-185 и АС-300, предназначенных для ремонта и обслуживания линий электропередачи.

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В результате предприятию, как утверждает спецслужба, причинен крупный материальный ущерб. При этом точную сумму ущерба в ГКНБ не уточнили.

Недостача проводов создала риски для своевременного проведения ремонтных работ при подготовке энергетической инфраструктуры Ошской области к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

В настоящее время сотрудники ГКНБ проводят следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются дополнительные эпизоды предполагаемых хищений, а также другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

Информация о задержании заведующего складом и возбуждении уголовного дела в сообщении ведомства не приводится.

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