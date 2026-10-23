Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

Заместителя начальника и инспектора Чуйского предприятия электрических сетей ОАО «НЭСК» задержали по подозрению в получении взяток.

По данным ГКНБ, сотрудники в течение года систематически получали деньги от абонента за незаконное подключение к электросетям и потребление электричества в обход счетчиков и разрешительных документов. Это, как утверждает комитет, нанесло ущерб государству. Его размер не уточняется.

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Сообщается, что задержание провели 22 октября в рамках уголовного дела по части 2 статьи 342 «Получение взятки» УК КР. Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства дела и возможные причастные лица.