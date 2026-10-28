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24.kg

Платите за свет, даже когда приборы выключены. В НЭСК объяснили почему

14:22, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Даже выключенные электроприборы могут продолжать потреблять электроэнергию и увеличивать счета за свет. Об этом рассказала начальник отдела реализации электроэнергии Бишкекского предприятия электрических сетей Айгуль Буланова в эфире «Биринчи радио».

По ее словам, многие бытовые устройства продолжают расходовать электричество, находясь в режиме ожидания. При этом владельцы могут даже не подозревать о дополнительных затратах.

«Я сама раньше не знала, что электроприборы в режиме ожидания, когда они выключены, тоже потребляют электроэнергию», — призналась Буланова.

Она порекомендовала отключать от розеток зарядные устройства и другие электроприборы, которыми в данный момент никто не пользуется.

Еще одним способом сократить расходы на электроэнергию представитель НЭСК назвала утепление жилья.

По ее словам, тонкие стены, щели в окнах и плохо утепленная крыша приводят к значительным потерям тепла. В результате жителям приходится чаще включать электрические обогреватели и тратить больше денег.

«Самое главное — не отапливать улицу. Через тонкие стены, щели, окна и плохую крышу мы выпускаем тепло наружу и платим за это собственные деньги», — пояснила она.

Отдельно энергетики призвали не включать одновременно большое количество мощных электроприборов, особенно в часы максимальной нагрузки.

Использование сразу нескольких обогревателей, электроплиты, стиральной машины и других устройств может привести к превышению допустимой мощности, автоматическому отключению электричества и перегреву проводки.

В НЭСК напомнили, что для потребителей с однофазным подключением действующая нормативная мощность составляет 5 киловатт.

На фоне похолодания потребление электроэнергии в Кыргызстане резко выросло. По данным НЭСК, 27 октября оно достигло 64 миллионов 318 тысяч киловатт-часов, что на 34,4 процента больше, чем за аналогичный день прошлого года.

Энергетики рекомендуют жителям экономно использовать электричество, утеплять дома и по возможности переносить работу энергоемких приборов за пределы часов пиковой нагрузки.

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