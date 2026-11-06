Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане составило 64 миллиона 391 тысячу киловатт-часов. Об этом сообщает Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭСК).

Несмотря на некоторое снижение по сравнению с концом октября, нагрузка на энергосистему страны остается высокой.

Так, 30 октября потребление достигало 66 миллионов 22 тысяч киловатт-часов. Таким образом, по сравнению с этим показателем расход электроэнергии снизился на 1 миллион 631 тысячу киловатт-часов, или на 2,47 процента.

При этом 27 октября потребление составляло 64 миллиона 318 тысяч киловатт-часов, что практически соответствует нынешнему уровню.

Для сравнения, 30 октября 2025 года жители и предприятия Кыргызстана потребили 51 миллион 131 тысячу киловатт-часов. В конце октября этого года показатель оказался почти на 29 процентов выше.

В НЭСК отмечают, что с наступлением холодов нагрузка на электрические сети возрастает. Особенно это заметно утром и вечером, когда одновременно включается большое количество электроприборов.

Энергетики призывают население по возможности не включать несколько мощных электроприборов одновременно, особенно в часы пиковой нагрузки.

Жителям также рекомендуют рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сети и обеспечить их стабильную работу в осенне-зимний период.