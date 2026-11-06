USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

10:04, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане составило 64 миллиона 391 тысячу киловатт-часов. Об этом сообщает Национальная электрическая сеть Кыргызстана (НЭСК).

Несмотря на некоторое снижение по сравнению с концом октября, нагрузка на энергосистему страны остается высокой.

Так, 30 октября потребление достигало 66 миллионов 22 тысяч киловатт-часов. Таким образом, по сравнению с этим показателем расход электроэнергии снизился на 1 миллион 631 тысячу киловатт-часов, или на 2,47 процента.

При этом 27 октября потребление составляло 64 миллиона 318 тысяч киловатт-часов, что практически соответствует нынешнему уровню.

Для сравнения, 30 октября 2025 года жители и предприятия Кыргызстана потребили 51 миллион 131 тысячу киловатт-часов. В конце октября этого года показатель оказался почти на 29 процентов выше.

В НЭСК отмечают, что с наступлением холодов нагрузка на электрические сети возрастает. Особенно это заметно утром и вечером, когда одновременно включается большое количество электроприборов.

Энергетики призывают население по возможности не включать несколько мощных электроприборов одновременно, особенно в часы пиковой нагрузки.

Жителям также рекомендуют рационально использовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сети и обеспечить их стабильную работу в осенне-зимний период.

Материалы по теме

Экономика растет быстрее электростанций. Почему Кыргызстану не хватает света

НЭСК: Лимит электроэнергии до 7 киловатт коснется только многоквартирных домов

Потребление электроэнергии в Кыргызстане за год выросло почти на 30 процентов

Линии электропередачи между Кыргызстаном и соседями работают с перегрузкой

Центральной Азии грозит рост дефицита электроэнергии. ЕАБР назвал главные риски

Нагрузка на кол-центр НЭСК резко выросла. Данные энергетиков

Четырем семьям не хватает 5 киловатт. Как получить отдельный ввод?

Платите за свет, даже когда приборы выключены. В НЭСК объяснили почему

Потребление света подскочило на 34 процента. Энергетики бьют тревогу

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Общество

В Генпрокуратуре обсудили вопросы профилактики семейного насилия

 

Число больных сахарным диабетом в Кыргызстане продолжает увеличиваться

 

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

 

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

 

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла два матча с командой Вьетнама

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

 

Рубль дешевеет, тенге и юань пошли в рост: курс валют на 6 ноября

 

Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы — World Gold Council

 

Санкционные риски. Госбанки Кыргызстана прекратили работу с 284 компаниями

 

Власть

Энергетики запретят продавать детям. За нарушение грозит штраф до 55 тысяч сомов

 

На фоне экологического скандала в Кара-Балте назначили нового мэра

 

Налоговая усилит контроль за продажами. Что изменится для бизнеса

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Триллионы в криптовалюте. Сколько государство получает налогов

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Ситуация вокруг Украины

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

Общество

В Генпрокуратуре обсудили вопросы профилактики семейного насилия

 

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

 

Число больных сахарным диабетом в Кыргызстане продолжает увеличиваться

 

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

 

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18