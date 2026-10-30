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Айыл окмоту в 2027 году получат более 19 миллиардов сомов из бюджета

17:05, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В 2027 году в республиканском бюджете на целевые трансферты местным органам власти предусмотрено 18,2 миллиарда сомов. Об этом сообщил министр финансов Руслан Суйналиев на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующий год.

По его словам, средства получат айыл окмоту, в том числе дотационные. Министр отметил, что насчитывается около 158 дотационных айыл окмоту.

Кроме того, предусмотрено еще 1,2 миллиарда сомов в виде выравнивающих трансфертов.

Они предназначены для покрытия разницы между доходами и расходами местных бюджетов.

В конце 2023 года тогдашний глава кабинета министров Акылбек Жапаров обещал, что в течение пяти лет все айыл окмоту выйдут из дотационной зависимости.

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