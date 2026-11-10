Перегрев экономики, рост тарифов и цен на ГСМ — основные риски для Кыргызстана

Перегрев экономики, рост тарифов на электроэнергию и удорожание горюче-смазочных материалов удерживают инфляцию на повышенном уровне. Об этом говорится в новом отчете Евразийского фонда стабилизации и развития.

По его данным, среднюю инфляцию по итогам 2026 года аналитики ЕФСР прогнозируют на уровне 11,6 процента (за год по итогам девяти месяцев — 12,2 процента). Ее возврат инфляции в целевой диапазон Национального банка (5–7 процентов) ожидают только в 2028–2029 годах на фоне ожидаемого ужесточения денежно-кредитных условий.

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По прогнозам ЕФСР, среднегодовая инфляция в 2026–2027 годах составит 11,1 и 8,7 процента. На это влияет рост цен на продовольствие и энергоресурсы, повышение тарифов и высокий внутренний спрос.

Пока Нацбанк КР удерживает учетную ставку на отметке 12 процентов годовых, снижая привлекательность кредитов для населения и бизнеса и активно борется с избыточной ликвидностью через выпуск собственных нот.

Но кредитный портфель коммерческих банков сохраняет высокий рост (+42,2 процента по итогам августа 2026 года). Одновременно увеличивается доля проблемных — 11,3 процента, обновив максимум с 2024-го.

Дефицит бюджета и государственный долг

Масштабные капитальные расходы и операции по докапитализации государственных предприятий формируют устойчивый дефицит республиканского бюджета. По оценкам Евразийского фонда стабилизации и развития, его дефицит в 2026 году составит 3,2 процента от валового внутреннего продукта. После, по прогнозам ЕФСР, он начнет постепенно сокращаться до 1,8 процента от ВВП к 2029 году.

Государственный долг Кыргызстана по итогам первого полугодия 2026 года составил 40,4 процента от ВВП. При этом происходит структурная трансформация заимствований: внешний долг снизился до 20,9 процента от ВВП за счет погашения обязательств и экономического роста, а внутренний увеличился до 19,6 процента от ВВП в результате размещений ценных бумаг для докапитализации государственных институтов (включая «АБанк» на сумму 60 миллиардов сомов).

Денежные переводы и золотовалютные резервы

На дефицит счета текущих операций в 2026 году влияет сдержанная динамики экспорта золота и сокращение объема денежных переводов. Их приток из России уменьшился на 11,6 процента на фоне ужесточения миграционного законодательства. В результате чистый приток денег сократился с 18,5 до 11,7 процента от ВВП.

Валовые международные резервы страны на фоне проведения валютных интервенций (объем продаж в ноябре превысил 2,2 миллиарда долларов) и колебаний мировых цен на золото составили 8,2 миллиарда долларов. Несмотря на их сокращение, внешнеэкономическая позиция республики устойчивая: резервы могут покрыть около 6,4 месяца стратегически важного импорта товаров и услуг.

Риски и факторы неопределенности

Для экономик региона Центральной Азии главные риски связаны и с внешними шоками, и с собственными проблемами: