Госкомпании принесли бюджету 54 миллиарда. Кто заплатил больше всех

В Кыргызстане резко увеличили прогноз поступлений дивидендов от компаний с государственным участием. Вместо первоначально запланированных 22,8 миллиарда сомов правительство рассчитывает получить по итогам 2026 года 55,25 миллиарда сомов. Изменения внесли в проект уточненного республиканского бюджета, направленный в Жогорку Кенеш.

Согласно документу, доходы по статье «Дивиденды» предлагается увеличить на 32,44 миллиарда сомов, или более чем в 2,4 раза.

При этом новый прогноз близок к фактическим поступлениям. По данным Министерства финансов, за январь — сентябрь 2026 года в республиканский бюджет поступило 54,2 миллиарда сомов дивидендов.

Таким образом, за первые девять месяцев государство получило почти 98 процентов от суммы, предусмотренной уточненным годовым планом.

Доходы выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом

В 2025 году поступления дивидендов в республиканский бюджет составили 29,86 миллиарда сомов.

В уточненном бюджете на 2026-й предусматривается 55,25 миллиарда сомов. Это примерно на 85 процентов больше фактического показателя предыдущего года.

Основной рост поступлений произошел за первые месяцы 2026 года. По опубликованным данным Минфина, за январь — июль дивиденды по государственным и муниципальным пакетам акций достигли 51,17 миллиарда сомов против 14,77 миллиарда за аналогичный период 2025 года.

Какие компании принесли миллиарды?

Дивиденды поступают государству как акционеру предприятий. Среди крупных активов с государственным участием — структуры энергетического, горнодобывающего и финансового секторов.

Один из наиболее значимых активов — золоторудное предприятие «Кумтор Голд Компани».

В июле компания сообщала, что за первое полугодие 2026 года выплатила единственному акционеру — ОАО «Кыргызалтын» — 300 миллионов долларов дивидендов.

Однако их нельзя автоматически приравнивать к поступлениям непосредственно в республиканский бюджет. «Кыргызалтын» выступает акционером «Кумтор Голд Компани», а перечисления между компаниями и государством учитываются отдельно.

В приложении к уточненному бюджету не приводится перечень компаний, обеспечивших увеличение дивидендных поступлений на 32,44 миллиарда сомов.