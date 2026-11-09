Экономика Кыргызстана ускоряется — что показал индекс деловой активности

По итогам 10 месяцев 2026 года доходы республиканского бюджета Кыргызстана составили 669,6 миллиарда сомов. План перевыполнили на 2,7 процента, что на 17,3 миллиарда сомов больше предусмотренного показателя. Об этом сообщили по итогам совещания под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева.

По представленным данным, Государственная налоговая служба собрала 288,5 миллиарда сомов, перевыполнив план на 2,7 процента. Поступления от Государственной таможенной службы составили 155,6 миллиарда сомов, или 4,1 процента сверх запланированного объема.

Адылбек Касымалиев поручил сохранить положительную динамику до конца года, обеспечить поступление доходов в бюджет и своевременное освоение выделенных средств.

На совещании также представили результаты исследования индекса деловой активности PMI, проведенного Гарантийным фондом совместно с Министерством финансов. В опросе участвовали 1 тысяча 86 представителей компаний из различных отраслей экономики.

В октябре индекс деловой активности в КР достиг 58,7 пункта против 58,1 пункта в апреле. Рост составил 0,6 пункта. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о расширении деловой активности.

Наиболее высокие показатели отмечены в производстве, поставках и новых заказах. Основными факторами роста названы увеличение промышленного производства, активность в строительстве и инвестициях, устойчивый внутренний спрос.

Для сравнения, индекс деловой активности в России составил 49,8 пункта, Казахстане — 46,4, Германии — 54,2, Китае — 52,1.

Глава кабинета министров поручил государственным органам усилить поддержку малого и среднего бизнеса, расширить механизмы льготного финансирования, сократить административные барьеры и стимулировать экспорт.

Кроме того, на совещании обсудили реализацию индустриальных проектов и ход осенних полевых работ. Ответственным руководителям поручили представить информацию о текущих результатах, возникающих проблемах и мерах по их решению.