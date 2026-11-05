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КР наняла зарубежных консультантов. Кому заплатят 46 миллионов сомов за советы

11:27, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают выделить 46,1 миллиона сомов на оплату услуг международной инвестиционной компании Oppenheimer Europe Ltd. Соответствующие средства предусмотрены в проекте уточненного республиканского бюджета на 2026 год, вынесенном на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Как следует из пояснительной записки Министерства финансов, дополнительные ассигнования направят Министерству экономики и коммерции для оплаты консультационных услуг по привлечению иностранных инвестиций и продвижению Кыргызстана на международных финансовых рынках.

Согласно документу, компания должна содействовать взаимодействию республики с международными финансовыми организациями и банками, установлению отношений с крупными институциональными инвесторами, привлечению прямых иностранных инвестиций и продвижению инвестиционного потенциала страны.

Кроме того, соглашение предусматривает организацию инвестиционных форумов и роуд-шоу в ведущих мировых финансовых центрах.

Что известно о компании?

Oppenheimer Europe Ltd — британская компания, входящая в международную финансовую группу Oppenheimer Holdings. Она зарегистрирована в Лондоне в мае 2008 года и специализируется на финансовом посредничестве и инвестиционно-банковских услугах.

Сотрудничество Кыргызстана с компанией началось не в 2026 году. Еще в сентябре 2024 года Министерство экономики обсуждало с ее представителями вопросы получения суверенного кредитного рейтинга и выхода страны на международные рынки капитала.

29 апреля 2026 года председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с соруководителем группы рынков капитала Oppenheimer Europe Константином Деркачевым.

По итогам переговоров было подписано соглашение о привлечении инвестиционного банка в качестве эксклюзивного консультанта правительства Кыргызстана.

В кабмине тогда заявили, что сотрудничество должно помочь отечественным компаниям выходить на мировые рынки капитала и привлекать крупных международных инвесторов.

Одной из тем переговоров стало размещение еврооблигаций «Элдик Банка» на сумму 500 миллионов долларов.

За что именно заплатят 46 миллионов сомов?

В бюджетных материалах указывается, что деньги предназначены для исполнения соглашения о консультационных услугах.

При этом не раскрывается, какие конкретные работы уже выполнены компанией, как формируется стоимость услуг и какие измеримые результаты Кыргызстан должен получить за 46,1 миллиона сомов.

Также не уточняется, связана ли указанная сумма с ранее заключенными соглашениями по получению суверенного кредитного рейтинга или исключительно с расширенным контрактом, подписанным в апреле 2026 года.

Отметим, что в проекте уточненного бюджета расходы Министерства экономики и коммерции предлагается увеличить с 416 миллионов до 908,9 миллиона сомов. Таким образом, на услуги Oppenheimer Europe приходится около 9,4 процента предусмотренного увеличения финансирования ведомства.

Проект бюджета пока находится на стадии рассмотрения. Предусмотренные 46,1 миллиона сомов не означают, что вся сумма уже перечислена компании.

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