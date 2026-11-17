Доходы республиканского бюджета Кыргызстана за январь — октябрь 2026 года составили 693,8 миллиарда сомов, превысив плановые показатели на 27,9 миллиарда сомов. Об этом 17 ноября сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на расширенном заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы бюджета увеличились на 199,2 миллиарда сомов. Расходы за отчетный период составили 589,5 миллиарда сомов.

В структуре поступлений налоговые доходы достигли 444 миллиардов сомов, неналоговые — 227 миллиардов сомов. Государственная налоговая служба собрала 287,5 миллиарда сомов, Таможенная служба — 156,6 миллиарда сомов.

Касымалиев отметил, что рост поступлений связан с совершенствованием налогового администрирования, усилением работы по сбору доходов и поддержкой экономической активности.

«Эти цифры показывают влияние работы по совершенствованию налогового администрирования, усилению сбора доходов и поддержке экономической активности. Но, расширяя доходную базу бюджета, мы будем уделять внимание тому, чтобы не возлагать лишнюю нагрузку на предпринимателей», — заявил глава кабмина.

Он также сообщил, что после повышения заработных плат с 1 апреля и 1 сентября расходы на оплату труда выросли со 140 миллиардов сомов в 2025 году до 203,5 миллиарда сомов в 2026-м.