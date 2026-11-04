Управделами президента получит 23 миллиарда сомов. На что пойдут деньги

Расходы управления делами президента Кыргызстана в 2026 году предлагают увеличить почти в семь раз — с первоначально утвержденных 3,42 миллиарда до 23,18 миллиарда сомов. Такие цифры содержатся в проекте уточненного республиканского бюджета, внесенном кабинетом министров на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Журналисты 24.kg изучили приложение № 6 к законопроекту и пояснительную записку Министерства финансов, чтобы выяснить, с чем связан столь существенный рост.

Согласно документам, общая сумма увеличивается на 19,76 миллиарда сомов. Из запланированных 23,18 миллиарда на бюджетные средства приходится 14,56 миллиарда, еще 8,62 миллиарда сомов составляют средства специальных счетов.

9 миллиардов — на мероприятия государственного значения

Одна из крупнейших статей — расходы государственного значения, которые проходят через управление делами президента.

В первоначальном бюджете на эту категорию предусматривалось всего 40,3 миллиона сомов. После пересмотра сумма выросла до 9,16 миллиарда.

Таким образом, финансирование этой статьи увеличивается более чем в 200 раз.

В приложении № 7 к законопроекту указано, что из 9,16 миллиарда сомов около 5 миллиардов предусмотрено на операционные расходы и еще 4,15 миллиарда — на приобретение и создание нефинансовых активов, включая здания, сооружения, машины и оборудование.

При этом только на приобретение прочих товаров и услуг в рамках расходов государственного значения запланировано около 4,68 миллиарда сомов.

На содержание подведомственных организаций — почти 6 миллиардов

Отдельно в пояснительной записке Минфина рассматривается финансирование управления делами президента с учетом его деятельности в экономической и природоохранной сферах, но без государственного учреждения «Кызмат».

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По этой категории расходы увеличивают с 3,23 до 5,9 миллиарда сомов. Рост — 2,67 миллиарда сомов, или почти 83 процента. Из уточненной суммы 4,75 миллиарда приходятся на бюджетные средства, 1,15 миллиарда — на специальные счета.

В числе отдельных расходов и перераспределений Министерство финансов указывает 40,7 миллиона сомов на приобретение мебели, оргтехники и других товаров и услуг для администрации президента.

Еще 10,31 миллиона предусмотрено на разработку мобильного приложения «Корпоративный портал» и информационной системы «Сыйлык».

На увеличение уставного капитала компании «ЭлКат» предусмотрено 98 миллионов сомов для обеспечения интернет-связью пункта пропуска «Бедель», а 4,42 миллиона — на развитие связи в урочище Кырчын.

Кроме того, 65 миллионов сомов перераспределены на капитальный ремонт и оснащение здания «Кыргызтеста», а 52,5 миллиона предусмотрены для оплаты коммунальных услуг учреждения, обеспечивающего деятельность администрации президента и Жогорку Кенеша.

На «Кызмат» предусмотрели 3,52 миллиарда сомов

В составе финансирования подведомственных структур отдельно рассматривается государственное учреждение «Кызмат».

Его уточненный бюджет составляет 3,52 миллиарда сомов против первоначальных 3,27 миллиарда.

При этом бюджетное финансирование учреждения сокращается на 326,2 миллиона сомов, а расходы за счет специальных счетов увеличиваются до 3,52 миллиарда.

Часть средств перераспределяется на обеспечение деятельности природного парка «Ала-Арча» и других подведомственных организаций.

Расходы на зарплату, оборудование и строительство

В приложении № 7 приводится экономическая структура всех 23,18 миллиарда сомов, предусмотренных по линии управления делами президента и учитываемых в этой бюджетной категории.

На заработную плату запланировано 5,25 миллиарда сомов, на отчисления в Социальный фонд — еще 823 миллиона.

На приобретение прочих товаров и услуг предусмотрено 5,9 миллиарда сомов, транспортные услуги — 1,49 миллиарда.

Еще 2,66 миллиарда планируют направить на здания и сооружения, 3,57 миллиарда — на машины и оборудование.

Однако все перечисленные расходы относятся к широкой бюджетной структуре, включающей различные учреждения и программы. Это не означает, что вся сумма предназначена непосредственно для содержания аппарата управляющего делами президента.

Почему финансирование выросло настолько сильно

В бюджетных материалах отражены перераспределение расходов, финансирование государственных мероприятий, деятельность подведомственных учреждений и изменение организационной структуры.

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В пояснительной записке говорится о реорганизации Министерства цифрового развития путем присоединения к управлению делами президента с передачей функций, персонала и имущества.

Следовательно, простое сравнение первоначальных 3,42 миллиарда и уточненных 23,18 миллиарда сомов не отражает изменения расходов на одну и ту же неизменную организационную структуру.

Законопроект пока находится на рассмотрении Жогорку Кенеша. Предлагаемые параметры расходов еще не утверждены.