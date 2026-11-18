Жогорку Кенеш 17 ноября принял в первом чтении законопроекты о республиканском бюджете, бюджетах Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования на 2027-й и плановый период 2028-2029 годов, а также изменения в эти бюджеты на 2026-й.

Кроме того, депутаты одобрили отчеты об исполнении в 2025 году республиканского бюджета, бюджетов Соцфонда и ФОМС.

Все присутствующие нардепы проголосовали «за».

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Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев предложил рассмотреть законопроекты во втором и третьем чтениях в середине декабря.

«Предложений поступило много. Ко второму и третьему чтениям мы тщательно их рассмотрим: что-то примем, что-то, возможно, перенесем на более поздний срок», — сказал он.

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев попросил министерства до второго чтения проработать вопросы, поднятые депутатами, и дать ответы в письменном виде.



