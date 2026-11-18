ЖК принял республиканский бюджет на 2027 год и поправки в бюджет 2026-го
Жогорку Кенеш 17 ноября принял в первом чтении законопроекты о республиканском бюджете, бюджетах Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования на 2027-й и плановый период 2028-2029 годов, а также изменения в эти бюджеты на 2026-й.
Кроме того, депутаты одобрили отчеты об исполнении в 2025 году республиканского бюджета, бюджетов Соцфонда и ФОМС.
Все присутствующие нардепы проголосовали «за».
Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев предложил рассмотреть законопроекты во втором и третьем чтениях в середине декабря.
«Предложений поступило много. Ко второму и третьему чтениям мы тщательно их рассмотрим: что-то примем, что-то, возможно, перенесем на более поздний срок», — сказал он.
Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев попросил министерства до второго чтения проработать вопросы, поднятые депутатами, и дать ответы в письменном виде.