Миллиарды на зарплаты и 715 миллионов сомов на ноутбуки. Бюджет образования

В Кыргызстане предлагают увеличить бюджет Министерства просвещения на 42,65 миллиарда сомов. Если первоначально на 2026 год ведомству предусматривалось 54,36 миллиарда сомов, то теперь расходы планируют довести до 97,01 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в проекте уточненного республиканского бюджета, внесенном кабинетом министров на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Согласно документам, основная часть увеличения связана с повышением заработной платы работникам образовательных учреждений.

Более 36 миллиардов сомов дополнительно на зарплаты

В пояснительной записке Минфина говорится, что подведомственным образовательным учреждениям дополнительно предусматривается 28,59 миллиарда сомов на обеспечение повышения заработной платы работников системы образования с 1 апреля 2026 года.

Еще 7,68 миллиарда сомов направляют на оплату труда работников бюджетной сферы для своевременного финансирования соответствующих расходов.

Таким образом, только по этим двум статьям дополнительно предусмотрено 36,27 миллиарда сомов. Это около 85 процентов общего увеличения бюджета Министерства просвещения.

В целом по ведомству расходы на заработную плату в уточненном бюджете составят 75,65 миллиарда сомов, а отчисления в Социальный фонд — 12,14 миллиарда сомов.

715 миллионов сомов на ноутбуки учителям

В проекте также предусмотрены дополнительные средства на обеспечение педагогов компьютерной техникой. На приобретение ноутбуков учителям выделяется 715 миллионов сомов.

Как следует из пояснительной записки, закупка проводится в рамках обновления содержания школьного образования и повышения качества обучения.

При этом в представленных материалах не уточняется, сколько именно ноутбуков планируется приобрести, какова стоимость одного устройства и каким категориям учителей их предоставят.

600 миллионов сомов на новые учебники

Еще 600 миллионов сомов предусмотрено на издание учебно-методических комплексов по математике и естественным наукам для 3-х, 4-х, 6-х и 8-х классов.

Также средства направят на выпуск рабочих тетрадей по английскому языку для общеобразовательных организаций.

В Министерстве финансов объясняют расходы необходимостью обновления учебных материалов и пополнения библиотечных фондов школ.

Дополнительно 85,48 миллиона сомов предусмотрено на мероприятия, связанные с переходом к 12-летнему школьному образованию, а также подготовкой отдельных образовательных учреждений к отопительному сезону.

На проекты цифровой трансформации образовательной системы направят еще 42,88 миллиона сомов.

На транспорт для министерства — 45,5 миллиона сомов

Отдельные изменения затронули и центральный аппарат Министерства просвещения.

Его бюджет предлагают увеличить со 155,3 миллиона до 243,7 миллиона сомов. В частности, 45,53 миллиона сомов предусмотрено на оплату расходов, связанных с приобретением в лизинг 91 транспортного средства через ОАО «Государственная лизинговая компания».

Еще 34 миллиона сомов направляют в фонд развития и стимулирования, а 5,36 миллиона сомов — на повышение оплаты труда с сентября 2026 года.

Таким образом, рост расходов центрального аппарата связан не только с заработной платой, но и с приобретением транспорта и дополнительными выплатами.

На что рассчитаны остальные деньги

Согласно приложению № 7, из общего бюджета Министерства просвещения в размере 97,01 миллиарда сомов на текущие расходы приходится 92,62 миллиарда сомов.

Еще 4,02 миллиарда сомов предусмотрено на приобретение и создание нефинансовых активов, включая здания, сооружения и оборудование.

На приобретение продуктов питания по всей системе ведомства запланировано 2,31 миллиарда сомов, на коммунальные услуги — 522,93 миллиона сомов, на текущий ремонт имущества — 499,56 миллиона сомов.

При этом на центральный аппарат самого министерства приходится лишь 243,74 миллиона сомов. Основные средства направляются на финансирование образовательных учреждений.