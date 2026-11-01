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На 95 миллионов долларов заключили соглашения компании Кыргызстана и Казахстана

13:16, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Предприятия Казахстана заключили соглашения и контракты на 95 миллионов долларов по итогам торгово-экономической миссии в Бишкеке в рамках Второго форума межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

Кыргызстан посетили представители около 80 казахстанских компаний из различных отраслей экономики. Среди них — предприятия машиностроения, пищевой промышленности, строительства, информационных технологий и логистики.

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Отмечается, что основными темами переговоров стали расширение экспорта, совместные инвестиционные проекты и развитие прямых связей между предпринимателями.

Одним из результатов форума стало соглашение между казахстанской фирмой Hyundai Trans Auto и кыргызстанской «Траст Технолоджис». Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере поставок автомобильной, специальной и коммерческой техники, а также организовывать ее сервисное обслуживание.

Кроме того, национальный оператор по развитию экспорта QazTrade подписал меморандумы с Торгово-промышленной палатой КР и компанией «Кыргыз Агрохолдинг». Планируются укрепление торговых связей, поиск новых партнеров и реализация совместных инициатив в агропромышленном комплексе.

В рамках бизнес-миссии состоялись прямые переговоры между экспортерами Казахстана и представителями бизнеса Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что республики намерены довести взаимный товарооборот до 3 миллиардов долларов.

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