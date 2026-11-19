В Казахстане предложили полностью запретить производство, импорт и продажу энергетических напитков. С такой инициативой выступило республиканское общественное объединение «Союз отцов», сообщила издание Kazpravda.kz.

По ее данным, 18 ноября активисты опубликовали петицию, адресованную Министерству здравоохранения Казахстана. Они требуют разработать законодательные изменения, предусматривающие полный запрет оборота энергетиков в стране.

Предлагается запретить не только производство и ввоз таких напитков, но и продажу, в том числе через интернет-магазины и службы доставки. Ограничения должны коснуться рекламы, продвижения и бесплатного распространения энергетиков.

Авторы инициативы считают, что действующих ограничений недостаточно для защиты здоровья населения, особенно детей и подростков.

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По данным исследования HBSC за 2022 год, на которое ссылаются общественники, 20,5 процента опрошенных казахстанских школьников в возрасте от 11 до 15 лет употребляли энергетические напитки еженедельно, а 3 процента — ежедневно.

Активисты обращают внимание на возможное негативное влияние энергетиков на сердечно-сосудистую систему, качество сна и общее состояние здоровья. По их мнению, ограничения должны распространяться в том числе на напитки без сахара и концентраты, чтобы производители не могли обходить запрет путем изменения состава или названия продукции.

Напомним, с 1 января 2025 года в Казахстане запрещена продажа энергетических напитков лицам младше 21 года. С 2026 года на эту продукцию введен акциз.

Речь идет пока исключительно об общественной инициативе. Решение о полном запрете энергетических напитков в Казахстане не принято.

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Напомним, в Кыргызстане также рассматривают возможность полного запрета энергетических напитков. Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий запрет на производство, импорт, продажу и употребление энергетиков с 1 января 2027 года. Ранее, 5 ноября, президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о запрете производства и ввоза таких напитков. Кроме того, депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов предложил запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.