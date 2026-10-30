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24.kg

Главы правительств Кыргызстана и Казахстана обсудили развитие связей

15:32, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Адылбек Касымалиев и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили развитие двустороннего сотрудничества. Переговоры прошли в Бишкеке в рамках официального визита главы правительства Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны рассмотрели вопросы торгово-экономического взаимодействия, привлечения инвестиций, развития транспорта и логистики, водно-энергетического сотрудничества, туризма и культурно-гуманитарных связей.

Касымалиев отметил, что отношения двух стран вышли на новый уровень благодаря доверительному диалогу глав государств. Он выразил уверенность, что визит Бектенова будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства.

После двусторонней встречи главы правительств провели 14-е заседание кыргызско-казахстанского межправительственного совета в расширенном формате.

Участники обсудили ключевые направления сотрудничества и выполнение ранее достигнутых договоренностей. Бектенов подчеркнул, что главная задача правительств — реализовывать соглашения, заключенные лидерами двух стран, и подтвердил готовность Казахстана расширять взаимодействие с Кыргызстаном.

По итогам заседания Адылбек Касымалиев и Олжас Бектенов подписали протокол 14-го заседания межправсовета.

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24.kg
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