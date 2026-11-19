В Казахстане детям до 16 лет запретят регистрироваться в соцсетях. Депутаты Курултая рассматривают в первом чтении законопроект об онлайн-платформах и массмедиа.

В документе есть норма о запрете регистрировать на онлайн-платформах пользователей младше 16 лет. Исключение хотят сделать для мессенджеров.

Владельцы и представительства платформ также должны будут проверять возраст пользователей.

«Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей в цифровой среде. Сегодня доступ детей к информации на платформах, в том числе к вредоносному и деструктивному контенту, фактически ничем не ограничен. В связи с этим предлагается запретить регистрацию на онлайн-платформах детям, не достигшим 16 лет», — сообщил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, выступая на заседании парламента.

По его словам, запрет не будет распространяться на мессенджеры, предназначенные для межличностного общения, а также связи с родителями и учителями. Речь идет только о регистрации на онлайн-платформах. Как именно будут подтверждать возраст и что произойдет с аккаунтами, уже созданными детьми младше 16 лет в проекте документа не уточняется.