Кыргызстан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов

В государственной резиденции «Ала-Арча» открылся Второй форум межрегионального сотрудничества Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в кабмине.

В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев и премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Выступая на форуме, Адылбек Касымалиев отметил, что страны намерены увеличить взаимный товарооборот до 3 миллиардов долларов к 2030 году.

По его словам, в рамках форума Нарынская, Иссык-Кульская и Джалал-Абадская области Кыргызстана подпишут соглашения о сотрудничестве с шестью регионами Казахстана: Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областями.

Глава кабмина предложил уделить особое внимание расширению взаимной торговли, развитию транспортной и логистической инфраструктуры, а также прямым контактам между регионами.

Среди совместных проектов он назвал индустриальный торгово-логистический комплекс в районе пункта пропуска «Ак-Тилек — Карасу» и оптово-распределительный центр вблизи Алматы.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — перевести высокий уровень межгосударственных отношений в конкретные результаты на уровне регионов, обеспечить реализацию совместных инвестиционных инициатив, развитие производственной кооперации, расширение взаимной торговли и создание новых рабочих мест», — заявил Адылбек Касымалиев.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, в свою очередь, подчеркнул важность форума для укрепления связей между регионами двух стран и выразил заинтересованность в реализации совместных торгово-экономических и инвестиционных проектов.