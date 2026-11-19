В Казахстане суд вынес приговор 46-летнему гражданину Узбекистана, профессору международных отношений Икболжону Карабаеву. Он признан виновным в шпионаже и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся секретные данные, рассказали родственники профессора. О вынесенном решении семья узнала из собственных источников. Официальные органы РК не уведомили семью об этом.

Напомним, 3 июля несколько человек в штатской одежде пришли к ученому домой в Астане и увезли, заявив, что он обвиняется в шпионаже. Икболжон Карабаев проживал в столице Казахстана вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Он преподавал международные отношения в Университете имени Максута Нарикбаева в Астане. Является старшим научным сотрудником Института сравнительных исследований региональной интеграции Университета Организации Объединенных Наций (UNU-CRIS) в Бельгии.

Статья 176 УК КР, по которой узбекистанцу предъявили обвинение, предусматривает ответственность за шпионаж, в том числе за передачу, сбор, похищение или хранение государственных секретов в интересах иностранных государств или организаций. В отношении иностранных граждан статья также предусматривает ответственность за сбор по заданию иностранной разведки иных сведений, использование которых может нанести ущерб национальной безопасности Казахстана.