Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

Мощное землетрясение произошло в Тибете. Как минимум 16 человек погибли, еще 46 ранены, 11 из которых в тяжелом состоянии, сообщают СМИ Китая.

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Подземные толчки магнитудой 7 баллов зафиксированы накануне в 22.33 по местному времени. По информации Китайского центра сейсмологических сетей, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в уезде округа Нагчу. Эпицентр находился примерно в 400 километрах от административного центра Тибета — города Лхаса.

В ближайших к эпицентру селах стены жилых домов дали глубокие трещины. Жители укрывались на улицах внутри припаркованных автомобилей.

Местные власти проводят оценку ущерба и проверку отдаленных районов на наличие пострадавших.