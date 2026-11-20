Китай решил выделить девять правительственных стипендий для обучения граждан Кыргызстана в вузах страны в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве науки, высшего образования и инноваций.

Отмечается, что прием документов проводится с 20 ноября 2026 года по 20 января 2027-го включительно.

Стипендии предоставляются в рамках государственной стипендиальной программы правительства КНР (Chinese Government Scholarship). Ранее Министерство образования и науки КР и Министерство образования Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области образования (2015 год).

Согласно квоте, предусмотрены:

пять мест — бакалавриат;

два места — магистратура;

два места — докторантура (PhD).

Указано, что к конкурсу допускаются граждане КР с хорошим физическим и психическим здоровьем. На момент подачи заявки возраст претендента должен составлять для бакалавриата от 18 до 25 лет, для магистратуры — не старше 35 лет, для докторантуры — не старше 40 лет.

Кандидаты в магистратуру и докторантуру с обучением на китайском языке должны представить сертификат HSK уровня 4 или выше.

Все претенденты на бакалавриат обязаны пройти тестирование China Scholastic Competency Assessment (CSCA).

Кыргызстанцы не могут одновременно получать финансирование по другим стипендиальным программам правительств КНР разных уровней или принимающих вузов, кроме единовременных поощрительных выплат. При выявлении такого факта стипендия аннулируется, а полученные средства нужно будет вернуть.