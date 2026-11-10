На кыргызско-таджикской границе зафиксировали землетрясение интенсивностью около 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки отмечены 9 ноября в 8.40.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана: в 9 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе.

Интенсивность землетрясения в этом населенном пункте составила 3 балла.

Напомним, вчера же — в 5.14 — в 5 километрах к юго-востоку от Бор-Дебе также произошла сейсмическая активность интенсивностью три балла.