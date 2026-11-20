В Кыргызстане вчера произошло четыре землетрясения и еще одно сегодня. Такие данные представил Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Накануне подземные толчки интенсивностью от 3 до 3,5 балла зафиксированы в 5.02, в 11.56, 15.20 и 15. 36. Они отмечены в Баткенской, Ошской и Нарынской областях.

Как указывают сейсмологи, сегодня в 2.39 землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло на юге страны.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 7 километрах к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 125 километрах к юго-востоку от города Оша.

Интенсивность землетрясения составила в селе Бор-Дебе 3 балла.