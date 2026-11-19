Землетрясение. На кыргызско-таджикской границе снова тряхнуло
На кыргызско-таджикской границе рано утром снова произошло землетрясение. Об этом информирует Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.
Подземные толчки интенсивностью около трех баллов зафиксированы сегодня в 5.02.
Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана: в 7 километрах к западу от села Ормош, в 10 километрах к северу от села Кыштут, в 35 километрах к юго-востоку от города Баткен.
Интенсивность землетрясения на территории КР не ощущалась.
Напомним, вчера рано утром на границе двух республик также было зарегистрировано землетрясение.