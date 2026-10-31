Спектакль Ошского драмтеатра получил гран-при театрального фестиваля

Спектакль «Күнөө» Ошского национального драматического театра имени Султана Ибраимова получил гран-при XIV республиканского театрального фестиваля. Победителям вручили денежный приз в размере 1 миллиона сомов, сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики.

Фестиваль проходил с 26 по 30 октября и был посвящен 100-летию становления кыргызского профессионального театра и памяти Героя Кыргызской Республики Кулуйпы Кондучаловой. В нем участвовали 10 театров страны.

Постановку «Күнөө» поставил режиссер Баатырбек Шамбетов. Он также получил награду за лучшую режиссуру с денежным призом в 150 тысяч сомов.

Первое место занял спектакль «Өлөрман эне жана анын балдары» государственного молодежного театра «Учур». За победу коллективу вручили 700 тысяч сомов.

Второе место занял спектакль «Атанын тагдыры» Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова. Коллектив получил 500 тысяч сомов.

Третье место присудили постановке «Куса» Алайского музыкально-драматического театра — приз составил 350 тысяч сомов.

Также жюри определило победителей в отдельных номинациях. Среди них — актеры, получившие награды за лучшие мужские и женские роли, сценографию, музыкальное оформление, режиссуру и актерский ансамбль.