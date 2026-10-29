Театр вышел на улицы Бишкека. На бульваре Эркиндик отметили 100-летний юбилей

В Бишкеке продолжаются мероприятия, посвященные 100-летию кыргызского профессионального театра. 28 октября на бульваре Эркиндик состоялась концертная программа Джалал-Абадского областного кыргызского драматического театра имени Барпы.

Актеры представили свое творчество жителям и гостям столицы, продемонстрировав богатство и самобытность национального театрального искусства.

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Концерт стал частью юбилейных мероприятий, приуроченных к вековой истории кыргызского профессионального театра.

Выступление на бульваре Эркиндик позволило зрителям познакомиться с творчеством артистов Джалал-Абадского театра непосредственно под открытым небом.

В этом году кыргызский профессиональный театр отмечает 100 лет со дня своего становления. Юбилейные мероприятия призваны привлечь внимание к истории национального сценического искусства и творчеству театральных коллективов страны.