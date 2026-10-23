Ошский драмтеатр удостоен Гран-при международного фестиваля ТЮРКСОЙ

По итогам IV Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, прошедшего в Андижане (Узбекистан), Ошский национальный академический драматический театр имени Султана Ибраимова удостоен главной награды Гран-при. Об этом сообщает Минкультуры.

Ошский драмтеатр представил на фестивале спектакль «Песня о судьбе» («Бир келип кетчи Ош жакка»), поставленный по произведению народного писателя Кыргызской Республики Арслана Капай уулу Койчиева.

Спектакль охватывает три исторические эпохи, пережитые кыргызским народом, и отличается масштабностью постановки. В постановке задействованы более 60 актеров.

Жюри фестиваля, в состав которого вошли известные театральные деятели тюркского мира, высоко оценило эпический размах спектакля «Песня о судьбе», его высокий художественный уровень и новаторские режиссерские решения. По единогласному решению жюри спектакль был признан лучшим и удостоен главной награды фестиваля.