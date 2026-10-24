В Бишкеке готовят иммерсивный спектакль для детей по экологической сказке

В Бишкеке 28 октября представят результаты международной лаборатории детского театра. Участники готовят иммерсивную постановку по сказке «Жаркыраган тоо» («Сверкающая гора») — об истории школьников, которые сражаются с мусорным чудовищем.

Лаборатория «Социально-ориентированные, интерактивные и иммерсивные методы» стартовала 18 октября. Ее проводят Бишкекская школа современного искусства, Tazar и Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева. Занятия ведет немецкий режиссер и актриса Марейке Венцель, работающая в Берлине.

В лаборатории участвуют артисты Театра кукол, Молодежного театра «Время» и театрального клуба «Место Д». Они осваивают импровизацию, сторителлинг, работу с куклами, масками и звуком. Для спектакля также создают декорации и кукол из вторичных материалов.

Публичная презентация пройдет 28 октября в Театре кукол имени Мусы Жангазиева на улице Юсупа Абдрахманова, 230а. С 18.00 до 18.30 Марейке Венцель расскажет об иммерсивном театре для детей, затем зрителей пригласят принять участие в презентации.

Сказку «Жаркыраган тоо» написала Алтын Капалова. Ее создали Бишкекская школа современного искусства и Tazar при поддержке Посольства Швейцарии в рамках фестиваля TRASH. Долгосрочная цель лаборатории — поставить спектакль по сказке в 2027–2028 годах к экологическому арт-фестивалю TRASH-8.