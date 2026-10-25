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Награду «Лучший спектакль малой формы» получил Алайский музыкальный театр

18:09, 25 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Алайский музыкально-драматический театр имени Т. Тажибаева удостоен награды в номинации «Лучший спектакль малой формы» на IV Международном театральном фестивале тюркского мира, который проходил в городе Андижане (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

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Труппа представила постановку «Куса» по произведению Каныбека Иманалиева. Режиссер спектакля — народный артист Кыргызской Республики Уланмырза Карыпбаев.

Успех спектакля «Куса» на фестивале вновь продемонстрировал творческий потенциал кыргызского театрального искусства, художественное своеобразие национальной драматургии и значимое место отечественных театров в международном культурном пространстве, говорится в сообщении.

Международный театральный фестиваль тюркского мира направлен на популяризацию достижений театрального искусства тюркских народов, укрепление культурных связей между странами, обмен творческим опытом и развитие театрального искусства.

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