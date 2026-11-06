USD87.45EUR98.34RUB1.07
24.kg

Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы — World Gold Council

09:16, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы с начала этого года. Такие данные содержатся в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) по состоянию на конец сентября.

Лидером по закупкам драгоценного металла стала Польша, увеличив свои резервы на 123 тонны. Китай купил 103 тонны. Наращивают золотые запасы Узбекистан и Казахстан.

Читайте по теме
Валовые международные резервы Кыргызстана снизились до 8,2 миллиарда долларов

«В сентябре центральные банки продолжили наращивать запасы золота: объем чистых покупок составил 61 тонну — это самый высокий месячный показатель в 2026-м на текущий момент. Основными покупателями стали Польша и КНР; также в число стран, увеличивших свои золотые резервы, вошли Узбекистан, Казахстан, Иордания, Чехия и Боливия. С начала года центральные банки по всему миру приобрели в общей сложности 228 тонн золота (в чистом выражении), что на 7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете.

КР указана в перечне государств с чистыми покупками золота. Прирост относится к категории менее 10 тонн.

Материалы по теме

Жители Аксыйского района просят президента остановить добычу золота

Кыргызстан продал за восемь месяцев золота на $770 миллионов. Кто его покупает?

В Дубае откроют самую длинную пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы

Садыр Жапаров о хищениях золота, кустуризации и чистой прибыли «Кыргызалтына»

Всего три месяца на добычу. Золотодобытчик обратился к президенту

Кыргызстан утроил чистую прибыль от экспорта золота

В Бишкек пытались незаконно ввезти украшения на 9,6 миллиона сомов

В Чаткале «Чаарат» построит золотодобывающее предприятие за $556 миллионов

В ЖК требуют наказать золотодобывающие компании за невосстановленные земли

Разработка месторождения Чаарат: Silvercorp Metals перечислила $60 миллионов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ОБСЕ изучает целесообразность отправки наблюдателей на выборы президента в КР

 

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Общество

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

 

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

 

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла два матча с командой Вьетнама

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Xiaomi разрабатывает смартфон с широким экраном

 

Атака на Иран

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Экономика

Внешний долг стран с низким уровнем дохода достиг рекордных $9,4 триллиона

 

В Гонконге будут курсировать около 1,5 тысячи такси с символикой СФИТ «Тамчи»

 

В КР на стабилизацию цен в 2026–2027 годах потребуется 36,6 миллиарда сомов

 

Рубль дешевеет, тенге и юань пошли в рост: курс валют на 6 ноября

 

Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы — World Gold Council

 

Санкционные риски. Госбанки Кыргызстана прекратили работу с 284 компаниями

 

Власть

Энергетики запретят продавать детям. За нарушение грозит штраф до 55 тысяч сомов

 

На фоне экологического скандала в Кара-Балте назначили нового мэра

 

Налоговая усилит контроль за продажами. Что изменится для бизнеса

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Триллионы в криптовалюте. Сколько государство получает налогов

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Ситуация вокруг Украины

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

Общество

Иностранцы за рулем бишкекских автобусов: как вы к этому относитесь? Опрос

 

Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

 

Число больных сахарным диабетом в Кыргызстане продолжает увеличиваться

 

В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана

 

Кыргызстанцы могут рассчитывать на сезонную работу во Франции

 

Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла два матча с командой Вьетнама

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18