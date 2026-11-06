Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы — World Gold Council

Кыргызстан продолжает увеличивать свои золотые резервы с начала этого года. Такие данные содержатся в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) по состоянию на конец сентября.

Лидером по закупкам драгоценного металла стала Польша, увеличив свои резервы на 123 тонны. Китай купил 103 тонны. Наращивают золотые запасы Узбекистан и Казахстан.

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«В сентябре центральные банки продолжили наращивать запасы золота: объем чистых покупок составил 61 тонну — это самый высокий месячный показатель в 2026-м на текущий момент. Основными покупателями стали Польша и КНР; также в число стран, увеличивших свои золотые резервы, вошли Узбекистан, Казахстан, Иордания, Чехия и Боливия. С начала года центральные банки по всему миру приобрели в общей сложности 228 тонн золота (в чистом выражении), что на 7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в отчете.

КР указана в перечне государств с чистыми покупками золота. Прирост относится к категории менее 10 тонн.