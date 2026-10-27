В Дубае откроют самую длинную пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы

В Дубае до конца 2026 года откроют пешеходную дорожку из золота 24-каратной пробы. Она станет новой туристической достопримечательностью и, по заявлению организаторов проекта, самой длинной в мире.

Как сообщил старший коммерческий директор Dubai Gold District Рашид аль-Хармуди, открытие запланировано на ближайшие два месяца. Прогулочная зона появится на территории золотого квартала Дубая.

Там же планируют создать выставочный комплекс, который должен стать крупнейшей площадкой для торговли золотом и ювелирными изделиями на Ближнем Востоке.